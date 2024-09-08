Çorum'da Sağanak Yağış Sonrasında Su Baskınları

Çorum'da Sağanak Yağışın Etkileri

Çorum'un çeşitli bölgelerinde akşam saatlerinde meydana gelen etkili sağanak, yollarda su birikintilerine ve bazı binalarda su baskınlarına yol açtı.

Su Birikintileri ve Trafik Sorunları

Buharaevler Mahallesi, Gazi Caddesi Emniyet Kavşağı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Akşemseddin Caddesi ve Dr. Sadık Ahmet Caddesi gibi önemli caddelerde büyük su birikintileri oluştu. Yağışın gök gürültüsü ile birlikte geldiği gözlemlendi ve bu durum sürücüler için trafikte zorluklar oluşturdu.

Ev ve İş Yerlerinde Su Baskınları

Özellikle düşük kotlu bölgelerdeki bazı ev ve iş yerleri, aşırı yağış nedeniyle su altında kaldı. Çorum Belediyesi, yaşanan olay üzerine hızlı bir müdahale planı devreye soktu.

İhbarlar ve Belediyeden Açıklama

Çorum Belediyesine, yağışla bağlantılı olarak toplamda 120 adet su baskını ihbarı yapıldığı bildirildi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, su baskını ihbarı gelen noktaları ziyaret ederek kurtarma çalışmalarını bizzat denetledi.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.