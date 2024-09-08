Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Çorum'da Sağanak Yağış Sonrasında Su Baskınları

Çorum'da etkili olan sağanak yağış yolları ve bazı binaları su bastı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 22:37
Çorum'da Sağanak Yağış Sonrasında Su Baskınları

Çorum'da Sağanak Yağışın Etkileri

Çorum'un çeşitli bölgelerinde akşam saatlerinde meydana gelen etkili sağanak, yollarda su birikintilerine ve bazı binalarda su baskınlarına yol açtı.

Su Birikintileri ve Trafik Sorunları

Buharaevler Mahallesi, Gazi Caddesi Emniyet Kavşağı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Akşemseddin Caddesi ve Dr. Sadık Ahmet Caddesi gibi önemli caddelerde büyük su birikintileri oluştu. Yağışın gök gürültüsü ile birlikte geldiği gözlemlendi ve bu durum sürücüler için trafikte zorluklar oluşturdu.

Ev ve İş Yerlerinde Su Baskınları

Özellikle düşük kotlu bölgelerdeki bazı ev ve iş yerleri, aşırı yağış nedeniyle su altında kaldı. Çorum Belediyesi, yaşanan olay üzerine hızlı bir müdahale planı devreye soktu.

İhbarlar ve Belediyeden Açıklama

Çorum Belediyesine, yağışla bağlantılı olarak toplamda 120 adet su baskını ihbarı yapıldığı bildirildi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, su baskını ihbarı gelen noktaları ziyaret ederek kurtarma çalışmalarını bizzat denetledi.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

İLGİLİ HABERLER

9 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Carrefour'dan Büyük İndirim! Ayçiçek Yağı 500 TL Üzeri Alışverişte Büyük İndirim Fırsatı

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

Öğrencilere Şok: MEB’den Yeni Sınav Kararı: 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar İçin Sınav Uygulaması Duyurusu

CarrefourSA’dan Dev Samsung Kampanyası: Galaxy Sxx Serisi Modelinde 7 Bin TL İndirim Fırsatı!

Migros’tan Zeytin ve Zeytinyağı Fiyatlarında Şok İndirim: Orkide Markalı Ürünlerde %50’ye Varan İndirim!

2 Bin 153 TL Nakit Karşılık Anında Hesabınızda! Başvuru Yapanlar 1 Ayda Bedava Kazanç Elde Ediyor

Carrefour'dan Büyük İndirim! Ayçiçek Yağı 500 TL Üzeri Alışverişte Büyük İndirim Fırsatı

9 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

8 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

TOKİ'den 2024 Yılında Dev Kampanya: 5.848 TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı! 240 Ay Vade ile Ödeme İmkanı

İslam Memiş’ten Yatırımcılara Kriz Uyarısı: O Tarihte Piyasalarda Kusursuz Fırtına Bekleniyor!