DOLAR
39,28 0,05%
EURO
44,88 0,21%
ALTIN
4.246,92 -0,2%
BITCOIN
4.064.545,38 -3,03%

Çorum'da Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı Motosikletli Sürücüyü Yaraladı

Çorum'un Ortaköy ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu motosiklet kazası meydana geldi. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 08:44
Çorum'da Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı Motosikletli Sürücüyü Yaraladı

Çorum'da Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı Motosikletli Sürücüyü Yaraladı

Çorum'un Ortaköy ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, motosiklet sürücüsü Emre Ç., seyir halinde olduğu anlarda aniden karşısına çıkan köpeklerin saldırısına uğradı.

Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

Sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalışan Emre Ç.'nin kontrolünü kaybetmesi ile motosikleti devrildi ve sürücü yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Ortaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Emre Ç., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay, sahipsiz hayvanların oluşturduğu tehlikeleri bir kez daha gündeme getirmiş oldu.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı nedeniyle kaza yapan motosiklet sürücüsü...

Çorum'un Ortaköy ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı nedeniyle kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerince Ortaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emre Ç, müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Kaçan Kurbanlık Boğa Parkta Yakalandı
2
Milli Savunma Bakanı Güler, Kütahya Valiliğini Ziyaret Etti
3
İtalya ve Malta'da Coşkulu Kurban Bayramı Namazı
4
Hatay'da Kurban Bayramı'nda Narlıca Deprem Mezarlığı'na Ziyaret
5
Gurbetçiler Kapıkule'den Türkiye'ye Giriş Yaptı: Bayrama Anavatanda Mutlu Bir Karşılama
6
TDV Ekipleri Malavi'de Kurban Kontrolü Gerçekleştirdi
7
Yeşilay ile Bağımlılığını Yenen C.K., Yeni Bir Hayata Merhaba Dedi

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım