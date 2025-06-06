Çorum'da Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı Motosikletli Sürücüyü Yaraladı

Çorum'un Ortaköy ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, motosiklet sürücüsü Emre Ç., seyir halinde olduğu anlarda aniden karşısına çıkan köpeklerin saldırısına uğradı.

Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

Sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalışan Emre Ç.'nin kontrolünü kaybetmesi ile motosikleti devrildi ve sürücü yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Ortaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Emre Ç., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay, sahipsiz hayvanların oluşturduğu tehlikeleri bir kez daha gündeme getirmiş oldu.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı nedeniyle kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerince Ortaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emre Ç, müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.