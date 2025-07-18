Çorum'da Şehit Cengiz Yiğit'in Adı Mescide Verildi

Çorum'da Anma ve İbadet Alanı

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu girişinde, ziyaretçilerin ibadet edebilmesi için hayırseverlerin katkısıyla inşa edilen Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Mescidi ve sosyal yaşam alanı, düzenlenen bir törenle açıldı.

Şehit Cengiz Yiğit'in Anısına

Ceza infaz kurumuna gelen ziyaretçilere, sevdikleriyle ibadet ve dinlenme imkanı sunan mescidin açılışında, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş önemli açıklamalarda bulundu. Bektaş, mescidin ve sosyal alanın yapımının devlet ve millet işbirliğiyle gerçekleştiğini vurguladı. Ayrıca, mescide Bursa'da 3 yıl önce terör saldırısında şehit olan Cengiz Yiğit'in adının verildiğini belirtti.

Törende, Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Öztürk, İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya ve İl Emniyet Müdür Vekili Mete Bayrak da yer aldı. Bireylerin ve kurumların projeye yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Bektaş, toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.

Törenin sonunda, katılımcılar mescit ile sosyal alanın açılış kurdelesini keserek bu anlamlı anı paylaştı. Açılışın ardından, mescitte cuma namazı kılınarak, şehit Cengiz Yiğit için dualar edildi.

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu girişine ziyaretçiler için inşa edilen mescit ve sosyal yaşam alanına, şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in adı verildi. Ceza infaz kurumuna yakınlarını görmek için gelen ziyaretçilerin ibadetlerini yerine getirebilmesi ve dinlenebilmesi amacıyla hayırseverlerin katkılarıyla yapılan Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Mescidi ve Sosyal Yaşam Alanı, törenle hizmete açıldı. Törene Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu girişine ziyaretçiler için inşa edilen mescit ve sosyal yaşam alanına, şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in adı verildi. Ceza infaz kurumuna yakınlarını görmek için gelen ziyaretçilerin ibadetlerini yerine getirebilmesi ve dinlenebilmesi amacıyla hayırseverlerin katkılarıyla yapılan Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Mescidi ve Sosyal Yaşam Alanı, törenle hizmete açıldı. Törene Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.