Çorum'da Semt Pazarlarına 'Seç-Al' Düzenlemesi Geliyor

Çorum'da semt pazarlarına 'seç-al' düzenlemesi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın teklifiyle, semt pazarlarında vatandaşların ürünleri kendilerinin seçerek almasını zorunlu kılacak düzenlemenin Aralık ayı Belediye Meclis toplantısında gündeme alınmasına karar verildi. Düzenleme, pazarlarda sıkça yaşanan usule aykırı satışlar ve vatandaş şikayetlerini önlemeyi amaçlıyor.

Gündem, amaç ve uygulama tarihi

Başkan Aşgın, Kasım ayı Belediye Meclis toplantısında yaptığı açıklamada yeni düzenlemenin amacını usulsüz satışların ve tüketici sorunlarının önüne geçmek olarak belirtti. Teklif kapsamında pazarcı esnafı vatandaşlara ürün seçme hakkı tanımak zorunda olacak; böylece vatandaşlar her tezgahtan kendi istedikleri ürünü seçerek alışveriş yapabilecek.

Başkan Aşgın’ın sözleri şöyle: "Vatandaşlarımız pazarlarda diledikleri ürünü seçerek alma hakkına sahip olmalı. 1 Ocak’tan itibaren Çorum pazarlarında ürünlerin seçilerek alınması zorunlu hale gelsin istiyoruz".

Teklife, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Grubu, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu ve Yeniden Refah Partisi Grubu destek verdi. Düzenleme, Aralık ayı Belediye Meclis toplantısında oylamaya sunulacak; kabul edilirse 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren Çorum’daki tüm semt pazarlarında "seç-al dönemi" başlayacak.

Olay, denetimler ve pazarcı esnafına mesaj

Başkan Aşgın, toplantıda pazar yerlerinin denetlenmesine ilişkin eleştirilere de yanıt verdi. Sosyal medyada gündeme gelen görüntüler ve encümen kararlarına ilişkin olarak Aşgın, söz konusu videonun Mahzuni Şerif Parkı ziyareti sırasında aniden geliştiğini belirtti ve yaşanan olayı şu sözlerle aktardı: "Mahzuni Şerif Parkı’nda mahalle sakinlerimizle sohbet ederken 80 yaşlarında bir teyzemiz pazardan evine dönerken yanıma geldi. Teyzemiz, bir pazarcı tarafından ‘sinkaflı’ bir ifadeyle rencide edildiğini anlatarak şikayetini dile getirdi. Bunun üzerine teyzemizle birlikte parktan yürüyerek pazara gittik. 75-80 yaşındaki bir kadına böyle söz söylenirse, o kişinin pazarda tezgâh açma hakkı olamaz. Böyle bir davranışı kabul edemeyiz".

Aşgın, olayın ardından ilgili pazarcının tezgâhının encümen kararıyla kapatıldığını belirtti ve denetimlerle ilgili olarak şunları söyledi: "Bir yıldır bu konuda titizlikle çalışıyoruz. Şimdiye kadar sadece dört pazarcıya kapatma cezası uygulandı. Her ceza, belgeye ve uyarıya dayalıdır."

Başkan Aşgın, işini dürüstçe yapan pazarcı esnafına teşekkür ederek, "Tüm pazarcı esnafımızı aynı kendine koymak doğru olmaz. Pazarcı esnafımızın büyük bir kısmı helal kazanç peşindedir. Ve bu noktada da kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

