Çorum'da Silah Yaralanması Davasında 2 Kişiye Hapis Cezası

Çorum'da Çocuğun Silahla Yaralanması Davası

Çorum'un Bayat ilçesinde 13 yaşındaki E.Ş.A adlı çocuğun başından silahla vurularak yaralanması olayında, yargılanan 2 akrabasına 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Duruşma Süreci

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, yaralanma olayına karışan Berivan Topal (21) ve Mehmet Topal (23) tutuklu olarak yargılanırken, olay sonrası soyadını değiştiren E.Ş.A'nın babası Ertuğrul A ile sanıkların avukatları da duruşmada yer aldı. Ayrıca, Sadık Topal (52), tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanıkların Savunmaları

Sadık Topal, duruşma sırasında olayla ilgili olmadığını belirterek beraatini talep etti. Berivan Topal ise uzun süre tutuklu kalmasının psikolojisini olumsuz etkilediğini ifade ederek, kendilerine iftiralar atıldığını öne sürdü. Mehmet Topal da o gün Bayat'ta bulunduğunu söyleyerek beraat istedi.

Mahkeme Kararları

Avukatlar, E.Ş.A’nın ifadesinin babası tarafından yönlendirildiğini ve somut delil olmadığını savunarak müvekkillerinin beraatini istedi. Mahkeme, Sadık Topal ve Berivan Topal'ı 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, daha önceki tutukluluk sürelerini dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Mehmet Topal ise beraat etti.

Olayın Detayları

Bayat ilçesine bağlı Çamlıgüney köyünde yaşayan 13 yaşındaki E.Ş.A, 7 Temmuz 2022 tarihinde arazide başından silahla vurulmuş şekilde bulunmuş, hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede elde edilen bilgiler sonucunda E.Ş.A, babasının amcası, amcasının kızı ve oğlu tarafından vurulduğunu belirtmiştir.

Olay sonrasında baba ve kızı gözaltına alınarak tutuklanmış, oğlu hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Bu olayla ilgili Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştır.

Çorum'un Bayat ilçesinde, 13 yaşındaki çocuğun başından silahla yaralanmasıyla ilgili yargılanan 3 akrabasından 2'si 10 yıl 3 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldı. Polis, sanık ve mağdur yakınlarının da takip ettiği davanın görüldüğü adliye binası önünde güvenlik önlemi aldı.

Çorum'un Bayat ilçesinde, 13 yaşındaki çocuğun başından silahla yaralanmasıyla ilgili yargılanan 3 akrabasından 2'si 10 yıl 3 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldı. Polis, sanık ve mağdur yakınlarının da takip ettiği davanın görüldüğü adliye binası önünde güvenlik önlemi aldı.