DOLAR
34,23 0,09%
EURO
37,57 0,23%
ALTIN
2.882,49 0,07%
BITCOIN
2.130.911,03 0,14%

Çorum'da Silah Yaralanması Davasında 2 Kişiye Hapis Cezası

Çorum'un Bayat ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun silahla yaralanmasına ilişkin 2 akrabası 10 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:47
Çorum'da Silah Yaralanması Davasında 2 Kişiye Hapis Cezası

Çorum'da Çocuğun Silahla Yaralanması Davası

Çorum'un Bayat ilçesinde 13 yaşındaki E.Ş.A adlı çocuğun başından silahla vurularak yaralanması olayında, yargılanan 2 akrabasına 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Duruşma Süreci

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, yaralanma olayına karışan Berivan Topal (21) ve Mehmet Topal (23) tutuklu olarak yargılanırken, olay sonrası soyadını değiştiren E.Ş.A'nın babası Ertuğrul A ile sanıkların avukatları da duruşmada yer aldı. Ayrıca, Sadık Topal (52), tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanıkların Savunmaları

Sadık Topal, duruşma sırasında olayla ilgili olmadığını belirterek beraatini talep etti. Berivan Topal ise uzun süre tutuklu kalmasının psikolojisini olumsuz etkilediğini ifade ederek, kendilerine iftiralar atıldığını öne sürdü. Mehmet Topal da o gün Bayat'ta bulunduğunu söyleyerek beraat istedi.

Mahkeme Kararları

Avukatlar, E.Ş.A’nın ifadesinin babası tarafından yönlendirildiğini ve somut delil olmadığını savunarak müvekkillerinin beraatini istedi. Mahkeme, Sadık Topal ve Berivan Topal'ı 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, daha önceki tutukluluk sürelerini dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Mehmet Topal ise beraat etti.

Olayın Detayları

Bayat ilçesine bağlı Çamlıgüney köyünde yaşayan 13 yaşındaki E.Ş.A, 7 Temmuz 2022 tarihinde arazide başından silahla vurulmuş şekilde bulunmuş, hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede elde edilen bilgiler sonucunda E.Ş.A, babasının amcası, amcasının kızı ve oğlu tarafından vurulduğunu belirtmiştir.

Olay sonrasında baba ve kızı gözaltına alınarak tutuklanmış, oğlu hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Bu olayla ilgili Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştır.

Çorum'un Bayat ilçesinde, 13 yaşındaki çocuğun başından silahla yaralanmasıyla ilgili yargılanan 3...

Çorum'un Bayat ilçesinde, 13 yaşındaki çocuğun başından silahla yaralanmasıyla ilgili yargılanan 3 akrabasından 2'si 10 yıl 3 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldı. Polis, sanık ve mağdur yakınlarının da takip ettiği davanın görüldüğü adliye binası önünde güvenlik önlemi aldı.

Çorum'un Bayat ilçesinde, 13 yaşındaki çocuğun başından silahla yaralanmasıyla ilgili yargılanan 3...

Çorum'un Bayat ilçesinde, 13 yaşındaki çocuğun başından silahla yaralanmasıyla ilgili yargılanan 3 akrabasından 2'si 10 yıl 3 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldı. Polis, sanık ve mağdur yakınlarının da takip ettiği davanın görüldüğü adliye binası önünde güvenlik önlemi aldı.

İLGİLİ HABERLER

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medya Eleştirisi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın Hakları Üzerine Açıklamalarda Bulundu
3
Nobel Ödüllü Geoffrey Hinton'dan Yapay Zeka Uyarısı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şiddete Sıfır Tolerans Vurgusu
5
THY Pilotunun Uçuş Sırasında Hayatını Kaybetmesi Üzüntüyle Karşılandı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezasızlık Algısına İlişkin Açıklama
7
Gazze'nin Kuzeyinde Filistinlilerin Kararlılığı

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor