DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,14 0,04%
ALTIN
5.930,98 -1,35%
BITCOIN
3.859.246,89 1,25%

Çorum'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Çorum'da Gülabibey Mahallesi'nde çıkan kavgada E.B.'nin ateş ettiği G.Y. yaralandı; tedavi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 18:36
Çorum'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Çorum'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Olayın Detayları

Çorum'da tartıştığı şahıs tarafından silahla vurulan bir kişi yaralandı. Olay, Gülabibey Mahallesi Nurettin Bey Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen E.B. ile G.Y. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.B., yanında bulundurduğu silahla G.Y.'ye ateş etti.

Yaralanan G.Y., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan E.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

YARALI ŞAHSA MÜDAHALEDEN GÖRÜNTÜ

YARALI ŞAHSA MÜDAHALEDEN GÖRÜNTÜ

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ’da Huzur Uygulaması: Sürücülere ve Yayalara GBT Kontrolü
2
Kastamonu Cide'de Şarampole Yuvarlanan Otomobil: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Kıbrıs Gazisi Ekrem Karaca Babaeski’de Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama
5
Kilis-Hatay Karayolunda Panelvan ile Cip Çarpıştı: 3 Yaralı
6
Bakan Yerlikaya: Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Yakalandı — 9 Şehit, 16 Gazi
7
Çakmak Barajı devreye alındı — Edirne’de 520 bin dekara modern sulama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?