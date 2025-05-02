Çorum'da Suç Oranları Düşüş Gösterdi: Kişilere ve Mal Varlığına Yönelik Suçlar Azaldı

Çorum'da Suç Oranlarında Önemli Düşüş

Çorum Valisi Ali Çalgan, kentte 2025'in mart ve nisan aylarında kişilere karşı işlenen suçların %23, mal varlığına karşı işlenen suçların ise %25 oranında azaldığını duyurdu.

Asayiş Bilgileri ve Suç Oranları

Vali Çalgan, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında emniyet ve jandarma birimleri tarafından gerçekleştirilen asayiş çalışmaları hakkında bilgi verdi. 2025 yılı mart ve nisan aylarında, kişilere karşı işlenen suçlarda geçen yılın aynı dönemine göre kaydedilen %23 azalış dikkat çekti.

Çalgan, şu suç türlerinde düşüş olduğunu belirtti:

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olaylarında %44

Kişilerin huzur ve sükununu bozma olaylarında %21

Çocuğun cinsel istismarı olaylarında %20

Cinsel saldırı olaylarında %14

Hakaret olaylarında %30

Kasten yaralama olaylarında %29

Tehdit olaylarında %25

Mal Varlığına Yönelik Suçlardaki Düşüş

Malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise aynı dönemde %25 oranında bir düşüş sağlandığı bilgisini veren Çalgan, evden hırsızlık olaylarının %43, gasp olaylarının %57 ve dolandırıcılık olaylarının %37 oranında azaldığını ifade etti.

Uyuşturucu ile Mücadele ve Diğer Operasyonlar

Vali Çalgan ayrıca, mart-nisan aylarında terör örgütleri FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, ve MLKP'ye üye olmak suçundan toplamda 5 kişinin tutuklandığını belirtti. Çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 682 kişinin yakalandığını kaydetti.

Ayrıca, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam ettiğine vurgu yapan Çalgan, bu dönemde gerçekleştirilen 38 operasyon sonucunda 28 şüphelinin tutuklandığını, 30 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi. Yapılan operasyonlarda toplamda 2,104 gram uyuşturucu ile 14,821 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Trafik ve Göç İle İlgili Denetimler

Çorum'da sağlıklı trafik akışının sağlanması amacıyla denetimlerin sürdüğünü belirten Çalgan, son 2 ayda kontrol edilen 236,942 araçtan 49,557 sürücüsüne cezai işlem uygulandığını aktardı. Ayrıca, geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu kişi sayısının 3,305 olduğunu ve tespit edilen 14 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini dile getirdi.

Çalgan, kentte denetim ve şok uygulamalarının aralıksız devam edeceğini vurgularken, toplantıya İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya da katıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, emniyet ve jandarma birimlerince mart-nisan aylarında asayişle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, emniyet ve jandarma birimlerince mart-nisan aylarında asayişle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.