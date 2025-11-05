Çorum'da Tır Devrildi: Yola Yem Saçıldı, 2 Km Araç Kuyruğu

Çorum-Samsun karayolunda 55 BK 143 plakalı tır devrildi; yola saçılan yem nedeniyle Samsun istikameti kapandı, yaklaşık 2 km araç kuyruğu oluştu. Sürücü yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 23:03
Kaza, Çorum-Samsun karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Furkan A. idaresindeki 55 BK 143 plakalı Scania marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kaza Detayları

Kazada tırın dorsesinde bulunan hayvan yemi yola saçıldı ve sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekiplerin Müdahalesi ve Trafik

Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri müdahale etti. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yola saçılan yem nedeniyle Samsun istikameti bir süre trafiğe kapandı; kapanan yolda yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin temizlik çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Ekipler, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

