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Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Çorum'da meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 21:25
Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Çorum'da Yaşanan Üzücü Kaza

Çorum ilinde, tarlaya devrilen bir otomobilde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, sürücü Muhittin Y. (43) yönetimindeki 19 ADJ 711 plakalı aracın, Çorum-İskilip kara yolunun Osmancık yol ayrımında kontrolden çıkması sonucu tarlaya devrilmesiyle gerçekleşti.

Yaralılar ve Sağlık Durumu

Kazada yaralanan kişiler arasında Narkız Y. (104), Hakkı Y. (80), Arif Y. (48), Döndü Ş. (44) ve Zeynep Ş. (9) bulunuyor. Kaza ihbarı üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Döndü Ş., sağlık görevlilerinin kazada yaptığı müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılar, ambulanslar ile İskilip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu kritik olan Hakkı Y. ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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