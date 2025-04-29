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Çorum'da Trafik Kazası: Anne ve Kızı Yaralandı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında sürücü H.A. ile kızı A.A. yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 18:00
Çorum'da Trafik Kazası: Anne ve Kızı Yaralandı

Çorum‘da meydana gelen bir trafik kazasında anne ve kızı yaralandı. Olay, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 4. Sokak’ta yaşandı.

H.A. idaresindeki 19 HN 110 plakalı cip, kontrolünü kaybederek park halindeki iki araca çarptıktan sonra devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralılar H.A. ve kızı A.A.’ya müdahale etti. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemeler devam ederken, kaza sebebiyle bölgedeki trafik akışı bir süreliğine duraksadı.

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında anne ve kızı yaralandı.

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında anne ve kızı yaralandı.

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