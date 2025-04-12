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Çorum'da Tutuklu ve Hükümlülerin Eserleri Sergileniyor

Çorum'da tutuklu ve hükümlülerin atık malzemelerden yaptığı eşyaların sergisi açıldı. Sergi, iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 14:19
Çorum'da Tutuklu ve Hükümlülerin Eserleri Sergileniyor

Çorum'da İlginç Bir Sergi Açıldı

Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu ve hükümlüler, atık malzemeleri dönüştürerek ürettikleri eşyaların sergisini açtı. Çorum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, sanatsal ve eğitimsel çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Kurslar ve Ürünler

Kentteki hükümlü ve tutuklulara yönelik el sanatları ve resim kursu aracılığıyla, çeşitli atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesi ile oluşturulan eserler, bir alışveriş merkezinde sergilenmeye başlandı. Halkın beğenisine sunulan bu eserler, tutukluların yaratıcılığını ve becerilerini gözler önüne serdi.

Tutuklu ve Hükümlülerin Yeniden Topluma Kazandırılması

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, ceza infaz kurumlarının sadece bir cezalandırma yeri olmadığını, aynı zamanda tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla çeşitli mesleki ve eğitim faaliyetlerinin düzenlendiğini ifade etti. Bektaş, bu süreçte okuma-yazma öğrenen ve sertifikalar alan tutukluların da olduğunu vurguladı.

Protokol İlgisi ve Sergi Turu

Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve diğer protokol üyeleri, açılış kurdelesini keserek sergiyi ziyaret ettiler. Sergi, iki gün süreyle **vatandaşların** ziyaretine açık olacak.

Bu etkinlik, tutuklu ve hükümlülerin doğaya zarar vermeden atıkları dönüştürmeleri ve sanatsal yönlerini sergilemeleri açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklu ve hükümlülerin, atık...

Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklu ve hükümlülerin, atık malzemeleri dönüştürerek ürettikleri eşyaların yer aldığı sergi açıldı.

Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklu ve hükümlülerin, atık...

Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklu ve hükümlülerin, atık malzemeleri dönüştürerek ürettikleri eşyaların yer aldığı sergi açıldı.

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