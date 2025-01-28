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Çorum'da Uyuşturucu Ticareti: 2 Şüpheli Tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde kiralık otomobille uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 13:14
Çorum'da Uyuşturucu Ticareti: 2 Şüpheli Tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde kiralık bir otomobille uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen O.E. (29) ve U.N. (28) tutuklandı. Alınan bilgilere göre, söz konusu şahıslar Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından teknik ve fiziki takibe alındı.

Takibin ardından, şüphelilerin bulunduğu kiralık otomobil, Çorum-Yozgat kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu. Ekipler, aracın sağ ön camından bir paket atıldığını fark etti ve yapılan incelemede, 6 uyuşturucu hap ile 26,02 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan araç içinde 3 uyuşturucu hap ve bir adet tabanca mermisi daha bulundu. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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