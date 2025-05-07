Çorum'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama

Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği başarılı bir operasyonla gözaltına alındı.

Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı, Ü.K. ve E.A. isimli şüphelilerin, ilçedeki bir metruk evde uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyerek, uzun süren teknik ve fiziki takip başlattı.

Gerçekleştirilen operasyonda, şüpheliler derdest edilerek gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Ü.K. tutuklanırken, E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.