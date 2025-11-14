Çorum'da Yoğun Dolu Trafiği Vurdu: 10 Yaralı

Çorum-Sungurlu karayolunda etkili dolu yağışı sonucu biri zincirleme olmak üzere iki ayrı kazada 10 kişi yaralandı; yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.