Çorum'da Yoğun Dolu Trafiği Vurdu: 10 Yaralı

Çorum-Sungurlu karayolunda etkili dolu yağışı sonucu biri zincirleme olmak üzere iki ayrı kazada 10 kişi yaralandı; yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 18:48
Çorum'da yoğun dolu yağışı trafikte kazalara neden oldu

Çorum’da aniden bastıran yoğun dolu yağışı, Çorum-Sungurlu karayolunda trafik güvenliğini bozdu ve kayganlaşan yolda meydana gelen kazalar sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza detayları

Kaza, Çorum-Sungurlu istikameti 50. kilometresi Kırankışla köyü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun dolu nedeniyle Mustafa O. T. idaresindeki 34 DAK 545 plakalı otomobil, Harun T. yönetimindeki 19 AH 332 plakalı otomobil, Serhat Ş.’nin kullandığı 19 HS 544 plakalı otomobil ile Hamza A. yönetimindeki 55 ASR 61 plakalı cip, direksiyon hakimiyetini kaybederek çarpıştı.

Ayrıca, Çorum-Sungurlu kara yolunun 10. kilometresinde ise Tevfik Ö. idaresindeki 19 ADR 483 plakalı otomobil dolu nedeniyle kayganlaşan yolda bariyere çarparak durabildi.

Yaralılar ve müdahale

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazalarda toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Soruşturma

Güvenlik güçleri ve yetkililer, kaza yerinde inceleme başlattı. Soruşturma sürüyor.

