Çorum'da Yoğun Dolu Trafiği Vurdu: 10 Yaralı

Çorum'da yoğun dolu yağışı trafikte kazalara neden oldu
Çorum’da aniden bastıran yoğun dolu yağışı, Çorum-Sungurlu karayolunda trafik güvenliğini bozdu ve kayganlaşan yolda meydana gelen kazalar sonucu 10 kişi yaralandı.
Kaza detayları
Kaza, Çorum-Sungurlu istikameti 50. kilometresi Kırankışla köyü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun dolu nedeniyle Mustafa O. T. idaresindeki 34 DAK 545 plakalı otomobil, Harun T. yönetimindeki 19 AH 332 plakalı otomobil, Serhat Ş.’nin kullandığı 19 HS 544 plakalı otomobil ile Hamza A. yönetimindeki 55 ASR 61 plakalı cip, direksiyon hakimiyetini kaybederek çarpıştı.
Ayrıca, Çorum-Sungurlu kara yolunun 10. kilometresinde ise Tevfik Ö. idaresindeki 19 ADR 483 plakalı otomobil dolu nedeniyle kayganlaşan yolda bariyere çarparak durabildi.
Yaralılar ve müdahale
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazalarda toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.
Soruşturma
Güvenlik güçleri ve yetkililer, kaza yerinde inceleme başlattı. Soruşturma sürüyor.
ARAÇLARDAN GÖRÜNTÜ