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Çorum'da Zabıta Ekipleri, Dilencilerin 5 Saatte Topladığı 24 Bin Lirayı Ele Geçirdi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde zabıta ekipleri, 3 dilencinin toplamda 24 bin 665 lirayı 5 saatte topladığını belirledi.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 17:04
Çorum'da Zabıta Ekipleri, Dilencilerin 5 Saatte Topladığı 24 Bin Lirayı Ele Geçirdi

Çorum'da Dilenci Operasyonu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, zabıta ekipleri, manevi duyguları istismar eden dilencilere yönelik etkili bir çalışma gerçekleştirdi. 3 dilencinin yakalanması sonucu, üzerlerinden toplam 24 bin 665 lira çıktı.

Dilencilerin Yakalanma Anı

Operasyon, özellikle Karşıyaka Mezarlığı'nda gerçekleştirildi. Ekipler, burada dilenirken yakaladıkları Dursun S. (44), Döne S. (71) ve Cevdet A. (58) isimli dilencileri, anında zabıta amirliğine götürdü.

Tasarruf Altında Büyük Miktar

Yapılan ilk sorgulama neticesinde, dilencilerin yaklaşık 5 saat içerisinde toplamda 24 bin 665 lira topladıkları belirlendi. Bu önemli miktarda paraya el konulurken, her bir dilenciye 1406 lira idari para cezası uygulandı.

Bu tür önlemler, zabıta ekiplerinin dilencilik faaliyetlerine karşı kararlılıkla devam edeceğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, zabıta ekiplerince yakalanan 3 dilencinin üzerinden toplam 24 bin 665...

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, zabıta ekiplerince yakalanan 3 dilencinin üzerinden toplam 24 bin 665 lira çıktı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, zabıta ekiplerince yakalanan 3 dilencinin üzerinden toplam 24 bin 665...

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, zabıta ekiplerince yakalanan 3 dilencinin üzerinden toplam 24 bin 665 lira çıktı.

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