Çorum'da Zincir Market Şubesine Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürün Satışı Nedeniyle 1 Günlük Kapatma

Çorum'da bir zincir market şubesine son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı gerekçesiyle 1 günlük kapatma cezası verildi; denetimler aralıksız sürecek.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:32
Çorum'da Zincir Market Şubesine Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürün Satışı Nedeniyle 1 Günlük Kapatma

Çorum'da Zincir Market Şubesine 1 Günlük Kapatma Cezası

Belediye denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edildi

Çorum'da, son kullanma tarihi geçmiş ürünler sattığı tespit edilen bir zincir market şubesine 1 gün süreyle kapatma cezası uygulandı.

Çorum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde sürdürülen denetimleri yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin bulunduğunu belirledi.

Daha önce aynı markete uyarı cezası verilmiş olmasına rağmen ihlalin tekrarlanması üzerine, söz konusu şubenin kapatılmasına ilişkin kararın Belediye Encümeni tarafından alınarak uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, ekiplerin sabaha karşı markete giderek mağazada yer alan oyun ve eğlence salonunun giriş çıkışlarına izin verilecek şekilde kapatma işlemini gerçekleştirdiği, ayrıca market kapısına bilgilendirme amaçlı bir uyarı yazısı asıldığı aktarıldı.

Belediye yetkilileri, halk sağlığını korumaya yönelik fırın, market ve bakkallarda denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ve kaldırım işgali konusunda da taviz verilmeyeceğini vurguladı.

