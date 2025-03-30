Çorum’da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Osmancık’ta Zincirleme Trafik Kazası

Çorum'un Osmancık ilçesi'nde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucunda toplamda 4 kişi yaralandı.

Kaza, D100 kara yolu Osmancık Emniyet kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen araçların plaka numaraları ise 91 AB 479, 34 FYY 810, 34 TY 2640 ve 34 MGA 295 olarak kaydedildi.

Olayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada İran uyruklu Mahsa G, Hamidreza Pashazadeh P, Mohammadhossein Pashazadeh P. ve Mohammadarad A. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.