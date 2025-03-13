Çorum'daki Gıda Fabrikasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Çorum'da Gıda Fabrikasında Yangın Kontrol Altında

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir gıda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişi panik atak geçirdi.

Yangının Sebebi Belirsiz

OSB 16. Cadde'deki bir gıda firmasına ait fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, fabrika çalışanlarını servislerle tahliye etti.

Çorum Valisi'nden Açıklama

Yangın alanında incelemelerde bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Çalgan, “Yangına Çorum Belediyesi ve Çorum OSB'deki itfaiye araçları ile hemen müdahale edildi. İlk ihbar ile birlikte 7 itfaiye aracı yangına müdahale etti” dedi. Yangın sonrası soğutma çalışmalarının sürdüğünü ve yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için Jandarma Genel Komutanlığı'ndan teknik heyet davet edildiğini belirtti.

İlk Müdahale Fabrika İşçilerinden

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yangın ihbarıyla birlikte itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirterek, “Yangın unlu mamuller üreten büyük bir fabrikada çıktı. Şu anda yangın büyük oranda kontrol altına alındı” dedi.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Balcı, 20 arazöz ve 80 personel ile müdahale ettikleri yangını, yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına aldıklarını ifade etti. Yangının, 3 vardiyada toplam 300 çalışanın olduğu fabrikada, personelin iftar molasında olduğu sırada çıktığı öğrenildi. Yangına ilk müdahaleyi fabrika işçilerinin yaptığı da bildirildi.

Öte yandan yangın bölgesinde 55 jandarma, 30 sağlık personeli, 7 ambulans ve 1 UMKE ekibinin görev aldığı kaydedildi.