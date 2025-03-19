Çorum'daki Silahlı Saldırıda Ölü Sayısı İkiye Yükseldi

Çorum'da Silahlı Saldırı Flaş Gelişmelerle Devam Ediyor

Çorum'da bir kahvehaneye 6 Mart'ta düzenlenen silahlı saldırıda, ölü sayısı 2'ye yükseldi. İlk başta saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralanmıştı.

Kahvehaneye yapılan saldırıda yaralanan ve 13 gündür tedavi gören 46 yaşındaki Salih Sarıçam, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çorum Belediyesinde işçi olarak çalışan Sarıçam'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Saldırının ardından tedavi gören İ.Y, Ş.M. ve O.Z'nin ise sağlık durumlarının stabilize olduğu ve taburcu edildikleri öğrenildi.

Olayın Gelişimi

Silahlı saldırı, Hüseyin Can S. tarafından gerçekleştirildi. Saldırıda yaralanan Barış Can Özel, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Hüseyin Can S., polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Saldırının anı, kahvehanenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.