Çorum'daki Yangın, Leylek Yuvasını Kullanılamaz Hale Getirdi

Çorum'un Dodurga ilçesinde meydana gelen yangın, bir elektrik direğinde bulunan leylek yuvasını etkisi altına aldı. Yangının çıkış nedeni ise elektrik kontağı olarak değerlendiriliyor.

Olay, Doğu Mahallesi Harman Sokak'taki elektrik direğinin üzerinde bulunan leylek yuvasında gerçekleşti. Yangın, Dodurga Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından ihbar sonrası hızla söndürüldü. Maalesef yangın sonucu leylek yuvası tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının patlak vermesiyle birlikte yuva içerisinde bulunan iki leyleğin de uçtuğu gözlemlendi. Bu üzücü olay, hayvanların yaşam alanlarının korunması konusunda bir kez daha dikkat çekiyor.

Çorum'un Dodurga ilçesindeki bir elektrik direğinde çıkan yangında leylek yuvası kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un Dodurga ilçesindeki bir elektrik direğinde çıkan yangında leylek yuvası kullanılamaz hale geldi.