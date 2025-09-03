DOLAR
Çorum Dodurga'da Yangın: 10 Dekar Ağaçlık Alan Zarar Gördü

Çorum'un Dodurga ilçesi Çatar Mahallesi Karaağaç mevkisinde çıkan yangında yaklaşık 10 dekar ağaçlık alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 19:52
Olay Yeri ve Müdahale

Yangın, Çatar Mahallesi Karaağaç mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 10 dekar ağaçlık alan zarar gördü.

