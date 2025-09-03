Çorum Dodurga'da Yangın: 10 Dekar Ağaçlık Alan Zarar Gördü
Olay Yeri ve Müdahale
Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 dekar ağaçlık alan zarar gördü.
Yangın, Çatar Mahallesi Karaağaç mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 10 dekar ağaçlık alan zarar gördü.
