Çorum İskilip'te Yoğun Sis Zincirleme Kazaya Yol Açtı: 5 Yaralı

İskilip-Çorum karayolu Osmancık yol ayrımı mevkiinde

Çorum’un İskilip ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 3 araç birbirine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil yan yattı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

