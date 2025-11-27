Çorum İskilip'te Yoğun Sis Zincirleme Kazaya Yol Açtı: 5 Yaralı

Çorum İskilip'te yoğun sis nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, yaralılar İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:11
İskilip-Çorum karayolu Osmancık yol ayrımı mevkiinde

Çorum’un İskilip ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 3 araç birbirine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil yan yattı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

