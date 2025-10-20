Çorum Merkezli Terör Operasyonu: 3 Gözaltından 2'si Tutuklandı

Operasyon ve soruşturma detayları

Çorum merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan üç şüpheliden iki kişi tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, soruşturmayı yürüten İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında 18 yaş altı kişilerin çeşitli ideolojiler adı altında örgütlenip aşırılıkçı içeriklerle etkileşime girdiklerini tespit etti.

İncelemelerde, şüphelilerin sanal ortamlarda eylem senaryoları, bomba yapımı, molotof hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı ve psikolojik harekât taktikleri gibi konularda paylaşımlar yaptıkları belirlendi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çorum, Yozgat ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu gözaltına alınan üç şüpheliden iki kişi mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

