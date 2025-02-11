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Çorum Ortaköy'de Kar Engeli: Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Çorum'un Ortaköy ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı köylerde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 23:58
Çorum Ortaköy'de Kar Engeli: Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Çorum'un Ortaköy ilçesinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları, eğitimi de olumsuz yönde etkiledi. Ortaköy Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı köylerde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartlarının bazı bölgelerde buzlanmaya neden olduğu vurgulandı. Taşımalı eğitim alan köyler arasında yer alan Esentepe, Yukarıkuyucak, Yaylacık, Salbaş, Asar, Senemoğlu ve Büyükkışla köylerinde eğitim, 12 Şubat 2025 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir.

Öte yandan, Aşdağul beldesi, İncesu ve Karahacip köyleri için taşımalı eğitime devam edileceği bildirildi. Öğrencilerin sağlık ve güvenliği için alınan bu karar, veliler tarafından da desteklenmiştir.

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