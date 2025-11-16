Çorum Sungurlu'da Otostop Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Çorum-Sungurlu'nun Koparan mevkiinde takla atan otomobilde otostopla binen Yunus Anat öldü, iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 00:01
Çorum Sungurlu'da Otostop Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Çorum Sungurlu'da Otostop Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Koparan mevkiinde takla atan araçta can kaybı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada otostopla bindiği aracın takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu Koparan mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, S.H. yönetimindeki 06 ZCG 41 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Araç hurda yığınına döndü.

Kazada sürücü S.H. ile yolculardan L.Ü. yaralanırken, Yunus Anat olay yerinde hayatını kaybetti. Anat’ın kazadaki otomobile otostop çekerek bindiği öğrenildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yunus Anatın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü. Kaza yerindeki araç, trafik ekiplerince incelenip otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ARAÇTAN GÖRÜNTÜ

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ARAÇTAN GÖRÜNTÜ

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ARAÇTAN GÖRÜNTÜ

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Kaza Yerinden Kaçtı
2
Ordu Ünye'de Çatı Yangını: İşçilerin Kaldığı Bina Söndürüldü
3
Nevşehir'de Kediye Çarpmamak İçin Ani Fren: Motosikletli Yola Savruldu
4
İzmir Bayraklı'da Aile Kavgası Cinayetle Bitti: Görüntüler Ortaya Çıktı
5
İmam Hatip Kızları Teknolojiyle Buluşuyor: Technoka ve 'Firuze' ile TEKNOFEST Başarısı
6
Karabük Eskipazar'da Tırla Minibüs Çarpıştı: 9 14 Yaş Altı Futbolcu Yaralandı
7
Yapay Zeka 10 Yılda ABD'de 100 Milyon Kişiyi İşsiz Bırakabilir

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?