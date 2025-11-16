Çorum Sungurlu'da Otostop Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Koparan mevkiinde takla atan araçta can kaybı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada otostopla bindiği aracın takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu Koparan mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, S.H. yönetimindeki 06 ZCG 41 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Araç hurda yığınına döndü.
Kazada sürücü S.H. ile yolculardan L.Ü. yaralanırken, Yunus Anat olay yerinde hayatını kaybetti. Anat’ın kazadaki otomobile otostop çekerek bindiği öğrenildi.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yunus Anatın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü. Kaza yerindeki araç, trafik ekiplerince incelenip otoparka çekildi.
Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.
KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ARAÇTAN GÖRÜNTÜ