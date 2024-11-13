Çorum Valisi Ali Çalgan: Asayiş Çalışmalarında %92,1 Aydınlatma Oranı

Çorum Valisi Ali Çalgan'dan Ekim Ayı Asayiş Değerlendirmesi

Çorum Valisi Ali Çalgan, ekim ayında gerçekleştirilen asayiş çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Halkın can ve mal güvenliğini bozanlara göz açtırmayacaklarını belirten Çalgan, Valilik Toplantı Salonu'nda yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları özetledi.

Devriye ve Uygulama Faaliyetleri

Çalgan, ekim ayında 6.640 devriye faaliyeti gerçekleştirildiğini ve 593 umuma açık yerde uygulama yapıldığını açıkladı. Ayrıca, 122 geniş katılımlı huzur uygulaması düzenlendiğini belirtti.

Asayiş Olayları ve Yakalamalar

Ekim ayında 218.896 kişinin GBT kaydının kontrol edildiğini ve 238 kişinin yakalandığını ifade eden Çalgan; bu dönemde meydana gelen 2.011 asayiş olayının %92,1'inin aydınlatıldığını vurguladı.

Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çalgan, yürütülen denetimlerde 44 ruhsatsız tabanca, 34 av tüfeği, 17 kurusıkı tabanca ve 1.686 mermi ele geçirildiğini bildirdi. Ayrıca, kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda 3.739 gram uyuşturucu, 15.127 uyuşturucu hap ve 1 milyon 171 bin 600 makaron sigara ele geçirildi.

İnternet Üzerinden Suçlarla Mücadele

İnternet üzerinden işlenen suçlara karşı da önemli tedbirlerin alındığını belirten Çalgan, 95 bahis sitesi, 21 fuhuş içerikli web sitesi ve 23 sosyal medya hesabının erişiminin engellendiğini kaydetti.

Trafik Denetimleri ve Hükümlüler

Çorum'da trafik birimleri tarafından 137.558 aracın denetlendiğini, kural ihlali yapan 26.472 sürücüye idari para cezası uygulandığını ifade eden Çalgan, 954 aracın da trafikten men edildiğini söyledi.

Halkın Güvenliği İçin Kararlılık Vurgusu

Çalgan, kentte huzur ve asayişin pekişmesi adına asayiş denetimlerinin sürekli süreceğini belirtti. Son olarak, ekim ayında yaşanan bir olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını da kaydetti.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Albay Niam Çetinkaya da yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.