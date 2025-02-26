Coventry Caddesi, Ramazan Işıklarıyla Büyüledi!

Londra'nın Coventry Caddesi, 3. Kez Ramazan İçin Süslendi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezinde yer alan ve şehrin sembol noktalarından biri olan Coventry Caddesi, 3. defa Ramazan ayı için muhteşem bir ışıklandırmaya kavuştu. Piccadilly Circus ile Leicester Meydanı arasında uzanan bu cadde, Ramazan'a özel süslemeleriyle göz dolduruyor.

Mutlu Ramazanlar Mesajı Işıklarla Yazıldı

Bu yılki süslemede, Aziz Foundation adlı vakıf ve Londra Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan ışıklarla 'Mutlu Ramazanlar' mesajı yer aldı.

Cadde, Ramazan ışıkları yanmadan önce Londralı çocuklar tarafından düzenlenen kandil geçit töreniyle renklendi. Bu etkinlik, okullarda gerçekleştirilen 'Ramazan Kandilleri' projesinin bir parçası olarak hayata geçirildi.

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'ın Açıklamaları

Ramazan aydınlatmalarının açılış düğmesine Londra Belediye Başkanı Sadık Khan bastı. Khan, burada yaptığı konuşmada Londra'nın çeşitliliklere duyduğu saygıyı ve nefretin her türlüsüne karşı durma iradesini vurguladı. Ayrıca, bu ışıkların umut ışığı olduğunu belirtti.

Khan, Londra'nın Batı ülkelerinde Ramazan süslemelerinin yapıldığı ilk kent olduğuna dikkat çekti ve İslamofobi, antisemitizm ve nefretin her türlüsüne karşı bu ışıkların bir panzehir görevi üstlendiğini ifade etti. Bu Ramazan'da herkesin Gazze, Sudan ve Ukrayna'da yaşanan kötü günleri unutmaması gerektiğini de söyledi.

Ramazan Işıkları Ne Zaman Yanacak?

Coventry Caddesi'ndeki ramazan ışıkları, 29 Mart'a kadar caddede aydınlatma sağlayacak. Toplamda yaklaşık 31 bin LED ışık kullanılarak hazırlanan bu ışıklar, her akşam 17.00 ile 01.00 saatleri arasında parlayacak.

Coventry Caddesi, daha önce de 2023 yılında Ramazan için süslenmişti ve bu yıl da geleneğini sürdürerek Londra'nın kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor.