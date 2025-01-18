CPJ'den Blinken'ın Basın Toplantısındaki Gazeteci Çıkarılmasına Tepki

Gazetecileri Koruma Komitesinden Sert Açıklama

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın basın toplantısında, "Gazze'de öldürülen gazeteciler" konusunu gündeme getiren gazetecilerin zorla salondan çıkarılmasına dair endişelerini dile getirdi. CPJ, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu durumun ABD'nin yurt içindeki ve dışındaki basın özgürlüğüne yönelik desteğine gölge düşürdüğünü vurguladı.

Olayın Gelişimi

Açıklamada, toplantı sırasında bazı gazetecilerin Blinken'ı protesto ederek "soykırımcı" ifadelerini kullanmaları ve bu protestolar sonucu iki gazetecinin salondan zorla çıkarılmasıyla ilgili duyulan endişe dile getirildi. Gazetecilerin hakları için herhangi bir müdahaleyi tasvip etmediklerini belirten CPJ, olayın basın özgürlüğü üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Protesto Anı

Olay, Blinken’ın görevindeki son konuşmasını yaparken, salonda bulunan Max Blumenthal isimli Amerikalı gazetecinin, "Gazze'de 300 gazeteci sizin bombalarınızın hedefi oldu" şeklindeki açıklamasıyla başladı. Bu esnada, toplantı görevlileri Blumenthal’ın salondan ayrılmasını istedi. Ayrıca, gazeteci Sam Husseini de protesto sonrası polis tarafından koltuğundan zorla kaldırılarak salondan çıkarıldı.

Gazeteci Husseini'nin Sözleri

Söz konusu protesto anında Husseini, "Ellerinizi çekin üstümden. Burada sessizce oturuyordum ama beni zorla tutuyorsunuz. Basın özgürlüğü hakkında konuşuyorsunuz, ama şu an bana zarar veriyorsunuz" ifadelerini kullanarak durumu kısa bir şekilde özetledi.