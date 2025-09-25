Crosetto: Alpino, Fasan'ın Yerini Alacak — Aynı Anda İki Gemi Bulunmayacak

İtalya Savunma Bakanı parlamentodaki sözlerine açıklık getirdi

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, sabah saatlerinde Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada gündeme gelen ifadelerine ilişkin net bir açıklama yaptı. Crosetto, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İHA saldırısına maruz kalan Küresel Sumud Filosu'na eşlik edeceği yönündeki söylemlerle ilgili olarak çelişki olmadığını belirtti.

Savunma Bakanlığı üzerinden öğleden sonra yapılan bildiride Crosetto'nun şu sözlerine yer verildi: "Bölgede aynı anda 2 gemi bulunmayacak. Alpino fırkateyni, Fasan fırkateyninin yerini alacak ve Fasan kendi asıl görevine geri dönecek."

Crosetto, parlamentodaki ifadelerini tekrarlayarak, "Tekrarlamak gerekirse yine Parlamentoda da açıkça ifade ettiğim gibi İtalyan donanma gemileri, refakat görevi yapmayacak ve filo, İsrail ablukasını zorlamaya karar vermesi halinde uluslararası sulardan çıkmayacak. Aksine, hedeflerden biri tam da bu ihtimali engellemek ve olası olumsuz sonuçlardan kaçınmaktır. Nitekim amaçlarımızdan biri böyle bir olasılığı önlemek ve olası olumsuz sonuçlardan kaçınmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan, Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığının yakın koordinasyon içinde olduğunu vurgulayarak, "İnsani yardımların ulaşmasını sağlamak için somut bir çözüm sunulmuş durumda ve bölgede, yardım ve kurtarma sağlamaya hazır bir askeri geminin bulunması garanti altına alındı. Ancak, filonun ablukayı zorlamaya kalkışmaması hayati önem taşımaktadır. İnsan hayatını, müdahale edilemeyecek sularda kurtarma imkanı olmayan bir riske atmak anlamsız olur ve gereksiz tehlikeler yaratır." ifadelerini kullandı.

Crosetto ayrıca, konuya ilişkin olarak Roma'daki İsrail Büyükelçiliği ve İsrail Genelkurmay Başkanlığı'nın önceden bilgilendirildiğini belirtti.

Sabah saatlerindeki ifadeler İtalyan basınında "İtalya'nın İHA saldırısına maruz kalan Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmek üzere 2'nci bir askeri gemi göndereceği" şeklinde yer almıştı; ancak bakanın yaptığı açıklama gönderilecek geminin eş zamanlı olarak bölgede bulunmayacağını netleştirdi.