Crosetto: Alpino, Fasan'ın Yerini Alacak — Aynı Anda İki Gemi Bulunmayacak

Crosetto, Alpino'nun Fasan'ın yerine geçeceğini ve bölgede aynı anda iki İtalyan gemisi bulunmayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 19:11
Crosetto: Alpino, Fasan'ın Yerini Alacak — Aynı Anda İki Gemi Bulunmayacak

Crosetto: Alpino, Fasan'ın Yerini Alacak — Aynı Anda İki Gemi Bulunmayacak

İtalya Savunma Bakanı parlamentodaki sözlerine açıklık getirdi

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, sabah saatlerinde Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada gündeme gelen ifadelerine ilişkin net bir açıklama yaptı. Crosetto, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İHA saldırısına maruz kalan Küresel Sumud Filosu'na eşlik edeceği yönündeki söylemlerle ilgili olarak çelişki olmadığını belirtti.

Savunma Bakanlığı üzerinden öğleden sonra yapılan bildiride Crosetto'nun şu sözlerine yer verildi: "Bölgede aynı anda 2 gemi bulunmayacak. Alpino fırkateyni, Fasan fırkateyninin yerini alacak ve Fasan kendi asıl görevine geri dönecek."

Crosetto, parlamentodaki ifadelerini tekrarlayarak, "Tekrarlamak gerekirse yine Parlamentoda da açıkça ifade ettiğim gibi İtalyan donanma gemileri, refakat görevi yapmayacak ve filo, İsrail ablukasını zorlamaya karar vermesi halinde uluslararası sulardan çıkmayacak. Aksine, hedeflerden biri tam da bu ihtimali engellemek ve olası olumsuz sonuçlardan kaçınmaktır. Nitekim amaçlarımızdan biri böyle bir olasılığı önlemek ve olası olumsuz sonuçlardan kaçınmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan, Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığının yakın koordinasyon içinde olduğunu vurgulayarak, "İnsani yardımların ulaşmasını sağlamak için somut bir çözüm sunulmuş durumda ve bölgede, yardım ve kurtarma sağlamaya hazır bir askeri geminin bulunması garanti altına alındı. Ancak, filonun ablukayı zorlamaya kalkışmaması hayati önem taşımaktadır. İnsan hayatını, müdahale edilemeyecek sularda kurtarma imkanı olmayan bir riske atmak anlamsız olur ve gereksiz tehlikeler yaratır." ifadelerini kullandı.

Crosetto ayrıca, konuya ilişkin olarak Roma'daki İsrail Büyükelçiliği ve İsrail Genelkurmay Başkanlığı'nın önceden bilgilendirildiğini belirtti.

Sabah saatlerindeki ifadeler İtalyan basınında "İtalya'nın İHA saldırısına maruz kalan Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmek üzere 2'nci bir askeri gemi göndereceği" şeklinde yer almıştı; ancak bakanın yaptığı açıklama gönderilecek geminin eş zamanlı olarak bölgede bulunmayacağını netleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Heybeliada Okulu için hazırız — Bartholomeos ile görüşeceğim
2
Ünye'de 8 Katlı Binanın Çatısında Yangın Söndürüldü
3
Bahçelievler (Şirinevler) Tartışması Kanlı Bitti: R.H. Hayatını Kaybetti
4
Fuat Oktay Sancaktepe'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmalarıyla Esnaf ve Vatandaşla Buluştu
5
Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı — 3 Helikopter, 131 Personel Müdahalesi
6
Malezya Ordusu Gazze Barış Gücüne Katılmaya Hazır
7
Kağıthane'de Restoranda Silahla Yaralanan Avukat Murat K.

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim