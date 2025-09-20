CSO, Ankara Kültür Yolu Festivali'ni "Symphonic Adiemus" ile açtı

Açılış konseri CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleşti

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) açılış konseri verdi. Etkinlik, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da sanatseverlerle buluştu.

Konserde orkestrayı Cemi'i Can Deliorman yönetirken, sahnede orkestraya eşlik eden Ankara Devlet Çoksesli Korosunu Burak Onur Erdem yönetti.

Festivalin ilk gününde izleyiciyle buluşan programda, Karl Jenkins'in dünyaca tanınan eseri "Symphonic Adiemus" seslendirildi. Koro ve orkestra uyumuyla sahneye taşınan eser, klasik müzik ile çağdaş ezgilerin birleşimini dinleyicilere güçlü bir şekilde yansıttı.

Performans, izleyicilere farklı bir müzikal deneyim sundu; eserlerin yorumundaki dinamizm ve topluluklar arasındaki etkileşim, konseri unutulmaz kıldı.

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) açılış konseri verdi. CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da yapılan konserde, Cemi'i Can Deliorman'ın yönetimindeki orkestraya, Burak Onur Erdem'in yönettiği Ankara Devlet Çoksesli Korosu eşlik etti.