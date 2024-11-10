CSO, Atatürk'ü Anma Konseri ile Saygı Durdurdu

CSO'dan Unutulmaz Bir Anma Konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılı anısına gerçekleştirdiği özel konserle andı. CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen "10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri"ne, Devlet Çoksesli Korosu da eşlik etti. Konserin şefliğini Cemi'i Can Deliorman üstlendi.

Saygıyla Başladı

Konser, saygı duruşu ile başladı ve ardından Ludwig van Beethoven'ın 3'üncü Senfonisi'nden "Cenaze Marşı" ile devam etti. Şef Deliorman, bu anma etkinliğinin tarihsel ve manevi önemine vurgu yaparak, "Mustafa Kemal Atatürk, orkestramızı 1924 yılında Ankara'ya aldığında kendi makamının ismini bu orkestraya veriyor," dedi.

Beethoven'dan Atatürk'e Bağlantılar

Deliorman, Beethoven’ın bu eserini Napolyon'a ithaf etmesinin ardından yaşadığı değişimi aktararak, "Eğer Beethoven, o dönemde Mustafa Kemal Atatürk ile tanışıyor olsaydı, bu eseri ona ithaf ederdi," ifadelerini kullandı.

Bir Müzik Devrinin Parçası

Deliorman, cumhuriyetin ilk bestecilerinden Ahmet Adnan Saygun'un eserleri ile milli mücadeleyi ve Atatürk'ü anlatan eserler seslendirdiklerini belirtti. "Eski Üslupta Kantat" eseri, bir halkın karanlıktan aydınlığa geçişini simgeliyor.

Her An, Her Konserde Anıyoruz

Atatürk ve Cumhuriyet üzerine eserler yazan Muammer Sun'un gerçekleştirdiği eserlerin yanı sıra, operalardan örnekler de sunan Deliorman, "Atamızı sadece 10 Kasım'da değil, her konserimizde anıyoruz," dedi.

İzleyicilerle Birlikte Şarkılar Söylendi

Konserde, Ahmed Adnan Saygun'un "Eski Üslupta Kantat" ve Georges Bizet'in "Carmen'in 1. numaralı suiti" performans buldu. Tenor Emre Akkuş, Giacomo Puccini'nin "E Lucevan le Stelle" operasını seslendirdi. Soprano Görkem Ezgi Yıldırım ise "Çalın Davulları", Muammer Sun'un "Bozkırın Sesi" ile Turgay Erdener'in düzenlemesiyle "Bülbülüm Altın Kafeste" eserlerini sahneledi.

Konserin sonunda dinleyiciler hep birlikte Muammer Sun'un bestelediği "Hoş Gelişler Ola" ve "İzmir Marşı"nı söyleyerek, duygusal bir finale imza attı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.