CSO Sezonu Sirba Orkestrası ile Coşkulu Bir Konserle Kapatıldı

CSO Sezonunu Sirba Orkestrası ile Taçlandırdı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 2023 sezonunun son konserini Sirba Orkestrası ile düzenleyerek sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Konser, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda gerçekleştirildi ve CSO Şefi ile Müzik Direktörü Cemi'i Can Deliorman tarafından yönetildi.

Fransız Kökenli Sirba Orkestrası Sahnedeydi

Sezon kapanış konserinde, Fransız kökenli Sirba Orkestrası, dinleyicilere Rus, Macar ve Balkan ezgilerini seslendirdi. Birinci yarının sonunda, şef Deliorman, meslekte 46 yılını tamamlayarak emekli olan CSO saksofon sanatçısı Fethi Günçer'i sahneye davet etti. Günçer, bu anın hayatının en duygusal günü olduğunu vurgulayarak, sanatçı arkadaşları ve izleyicilere teşekkür etti.

Teşekkürler ve Eserler

Konser sonunda Deliorman, orkestranın ihtiyaç duyduğu tüm imkanları sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile DenizBank'a teşekkür etti. Konserde seslendirilen eserler arasında "Suite de Moldavıe", "Valenki" ve "Cocher Ralentis Tes Chevaux" gibi unutulmaz melodiler de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), sezonun son konserinde Sirba Orkestrasını sanatseverlerle buluşturdu. CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonda düzenlenen sezon kapanış konserini, CSO Şefi ve Müzik Direktörü Cemi'i Can Deliorman yönetti. CSO'nun eşlik ettiği Fransız kökenli Sirba Orkestrası, sanatseverlere Rus, Macar ve Balkan ezgileri sundu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), sezonun son konserinde Sirba Orkestrasını sanatseverlerle buluşturdu. CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonda düzenlenen sezon kapanış konserini, CSO Şefi ve Müzik Direktörü Cemi'i Can Deliorman yönetti. CSO'nun eşlik ettiği Fransız kökenli Sirba Orkestrası, sanatseverlere Rus, Macar ve Balkan ezgileri sundu.