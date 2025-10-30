CSO ve Devlet Çoksesli Korosu: Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri — 102. Yıl Coşkusu

CSO ve Devlet Çoksesli Korosu, CSO Ada Ankara'da 16 koro ve 646 korist ile Cumhuriyetin 102. yılı için özel konser verdi, seyirciler marşlara eşlik etti.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 22:18
CSO ve Devlet Çoksesli Korosu Cumhuriyet Bayramı Özel Konseriyle Sahnedeydi

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da 102. yıl coşkusu

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Devlet Çoksesli Korosu, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri" ile izleyicilerle buluştu.

Konserde, 16 koro ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen sesler ve bireysel katılımcılardan oluşan toplam 646 korist sahneyi paylaştı. Etkinlikte koroya ve orkestra’ya Şef Cemi'i Can Deliorman yönetirken, prova çalışmalarını Burak Onur Erdem yürüttü.

Konser öncesinde konuşan Şef Cemi'i Can Deliorman, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılını kutluyoruz" diyerek sezonun en coşkulu konserinde seyirciyle buluşmanın heyecanını vurguladı. Deliorman programın çok bilinen marşlardan hazırlandığını belirterek, "Bakın sahnede 600 üzerinde koristim var. Harika bir Devlet Çoksesli Çocuk Korusu, bir o kadar harika bir Devlet Çoksesli Gençlik Korosu, Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş korolarımız ve tabi ki ana kraliçemiz Devlet Çoksesli Korosu var. Bugün istiyoruz ki sizlerle birlikte burada 2 bin kişilik koro olalım." ifadelerini kullandı.

Konsere izleyicilerin de katılımıyla İstiklal Marşı ile başlandı. Programda Ahmed Adnan Saygun'un "100. Yıl Marşı", Cemal Reşit Rey'in "10. Yıl Marşı", Muammer Sun'un "Biz Atatürk Gençleriyiz" ve Faik Canselen'in "İleri" marşı başta olmak üzere geniş bir repertuar sunuldu.

Konser boyunca dinleyiciler marşlara eşlik ederek etkinliğin coşkusuna ortak oldu.

