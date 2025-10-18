CTP Lideri Tufan Erhürman Lefkoşa'da Kampanyasını Tamamladı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa'daki 'Tufan Erhürman'la Yeni Dönem' yürüyüşüyle KKTC cumhurbaşkanlığı kampanyasını tamamladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 18:44
CTP Lideri Tufan Erhürman Lefkoşa'da Kampanyasını Tamamladı

CTP Lideri Tufan Erhürman Lefkoşa'da Kampanyasını Tamamladı

Yarınki KKTC cumhurbaşkanı seçimine hazırlık

CTP Genel Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçimindeki kampanyasını tamamladı.

"Tufan Erhürman'la Yeni Dönem" başlıklı yürüyüş, CTP örgütleri tarafından başkent Lefkoşa'da gerçekleştirildi.

Erhürman'ın da katıldığı yürüyüş, Dereboyu Caddesi'nden başlayarak Eski Meclis Binası önünde sona erdi.

Etkinlikte, CTP bayrakları ve Erhürman'ın posterlerini taşıyan vatandaşlar zaman zaman sloganlar atarak yürüyüşü tamamladı.

Erhürman'ın kampanyası, 24 Eylül'de Lefkoşa'da düzenlenen mitingle başlamıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olan ana...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olan ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman (ortada), seçim kampanyasını tamamladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olan ana...

İLGİLİ HABERLER

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümit Erkol Yeniden CHP Ankara İl Başkanı Seçildi
2
Çüngüş’te Kral Yolu Yürüyüşü, Bağ Bozumu ve Nar Festivali Coşkusu
3
Edirne’de Fıstık Festivali: En Güzel Fıstık Seçildi
4
Burdur'da 1. Mantık ve Matematik Çalıştayı MAKÜ'de gerçekleştirildi
5
Bodrum'da Gezi Teknesinde Yaralanan Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Tıbbi Tahliye Edildi
6
İstanbul'da Sıfır Atık Forumu: Yapay Zeka ile Gıda Atığına Çözüm
7
İstanbul'da Uluslararası Sıfır Atık Forumu: BM Kuruluşları Sürdürülebilirlikte Rolünü Tartıştı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)