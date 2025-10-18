CTP Lideri Tufan Erhürman Lefkoşa'da Kampanyasını Tamamladı
Yarınki KKTC cumhurbaşkanı seçimine hazırlık
CTP Genel Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçimindeki kampanyasını tamamladı.
"Tufan Erhürman'la Yeni Dönem" başlıklı yürüyüş, CTP örgütleri tarafından başkent Lefkoşa'da gerçekleştirildi.
Erhürman'ın da katıldığı yürüyüş, Dereboyu Caddesi'nden başlayarak Eski Meclis Binası önünde sona erdi.
Etkinlikte, CTP bayrakları ve Erhürman'ın posterlerini taşıyan vatandaşlar zaman zaman sloganlar atarak yürüyüşü tamamladı.
Erhürman'ın kampanyası, 24 Eylül'de Lefkoşa'da düzenlenen mitingle başlamıştı.
