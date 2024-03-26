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Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı, anjiyo olacak

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 00:13
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 00:13
Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı, anjiyo olacak

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bursa'daki programlarını iptal eden Ünlü'ye anjiyo yapılacağı belirtildi.

Hastanelik Oldu

Edinilen bilgilere göre, Cübbeli Ahmet Hoca, 24 Mart 2024 günü göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Ünlü'ye kalp rahatsızlığı teşhisi konuldu.

Anjiyo Olacak

Cübbeli Ahmet Hoca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan yakınları, Ünlü'nün Bursa'daki programlarının iptal edildiğini ve anjiyo olması planlandığını belirtti.

kalp

Son Durumu İyi

Cübbeli Ahmet Hoca'nın şu anki sağlık durumunun iyi olduğu ve anjiyonun ardından taburcu edileceği ifade edildi.

Geçmişte de Kalp Krizi Geçirmişti

Cübbeli Ahmet Hoca, 2015 yılında da kalp krizi geçirmiş ve anjiyo olmuştu.

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