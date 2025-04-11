Çubuk'ta Köpek Saldırısı: İki Çocuk Yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan tüyler ürpertici bir olay gerçekleşti. Aşağı Çavundur Mahallesi'nde bir kadının beslediği sahipsiz köpekler, Tahtayazı Mahallesi'ne giden yolda, iki çocuğa aniden saldırdı.

Saldırı sonucunda çocukların bacakları ısırıldı ve yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına kaydedildi. Yaralanan iki çocuk, Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altında alındı. Tedavi süreçlerinin ardından çocuklar taburcu edildi.

Bu tür olayların önlenebilmesi için sahipsiz köpekler konusunda daha fazla önlem alınması gerektiği ifade ediliyor.

Ankara'nın Çubuk Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan iki çocuk yaralandı. Mahalle sakinlerinden Derya Çiçek (fotoğrafta) görüşlerini paylaştı.

Ankara'nın Çubuk Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan iki çocuk yaralandı. Mahalle sakinlerinden Derya Çiçek (fotoğrafta) görüşlerini paylaştı.