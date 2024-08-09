Çukurova Uluslararası Havalimanı Açılıyor

Çukurova Uluslararası Havalimanı’na Son Dokunuşlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın resmi açılışı yapılacak olan Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda son incelemeleri gerçekleştirdi. Açılış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak.

"Havalimanımızın Küçük Bir Detayı Bile Yok Sayılamaz"

Bakan Uraloğlu, havalimanının uluslararası ölçekte hizmet vereceğini belirterek, "Havalimanımız ile ülkemizin geleceğe açılan kanatları daha da büyümüştür," dedi.

Yatırımlar ve Hedefler

Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın açılmasıyla Türkiye’nin aktif havalimanı sayısı 58’e yükselecek. Bu yıl sadece temmuz ayı itibarıyla hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının 129 milyon 738 bin 772’ye ulaştığını ifade eden Uraloğlu, "Bu sayı geçen yıl aynı dönemde 118 milyondu," dedi.

Yöresel Mimari ve İnşaat Bilgileri

Havalimanının tasarımı hakkında bilgiler veren Uraloğlu, "Ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, bölgenin simgesi olan narenciye ve pamuk motifleriyle süslü bir görünüm taşıyor," şeklinde konuştu. Bakan, havalimanının altyapısını ülke kaynaklarıyla tamamladıklarını belirterek, "Ana pist, en geniş gövdeye sahip yolcu uçaklarının iniş kalkışına imkan tanıyacak," dedi.

Yeni Ulaşım Olanakları

Uraloğlu, havalimanının kara ve demir yolu bağlantılarıyla daha da güçleneceğini ifade etti. "Yıllık 9 milyon yolcu kapasitesine sahip olan havalimanı, çevre şehirler ile olan ulaşımı kolaylaştıracak," dedi.

Adana Şakirpaşa Havalimanı Hakkında Açıklama

Bakan Uraloğlu, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılacağı yönündeki iddialara da yanıt vererek, "Adana Şakirpaşa Havalimanı kapatılmayacak. Bu bir yanlış bilgidir," açıklamalarında bulundu.

Geleceğe Yatırım

Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın, bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Bu havalimanı uluslararası bir aktarma merkezi olma yolunda önemli bir adım," dedi.

İncelemede Bakan Uraloğlu’na, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de eşlik etti. Çukurova’nın yeni havalimanı, bölgeye kazandırdığı istihdam ve gelişim fırsatlarıyla dikkat çekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışının gerçekleştirilmesi planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uraloğlu'na, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan (sol 3) ve Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (sağ 3) eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışının gerçekleştirilmesi planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uraloğlu'na, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan (sol 3) ve Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (sağ 3) eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışının gerçekleştirilmesi planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uraloğlu'na, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan (sol 3) ve Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (sağ 3) eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışının gerçekleştirilmesi planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uraloğlu'na, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan (sol 3) ve Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (sağ 3) eşlik etti.