Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Adana'da İki Kaçırılmayacak Konut İhalesi: Çukurova ve Seyhan

Adana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, yatırımcılar ve oturum amaçlı alıcılar için piyasa altında edinim imkânı sunan iki ayrı ihale ilanı yayımladı. İlanlardan ilki Çukurova Kurttepe'de modern bir apartman dairesi, ikincisi ise Seyhan Mürseloğlu'nda geniş bir arsa ve üzerindeki yapıları kapsıyor.

Çukurova Kurttepe: Vita Apartmanı'nda 3+1 Daire

Çukurova'nın tercih edilen semtlerinden Kurttepe Mahallesi'nde, 8 katlı binanın en üst katındaki 23 numaralı daire icradan satışa çıkarıldı. Muhammen bedel: 3.621.503,15 TL. Daire 3+1 konseptinde olup net 104,67 m² kullanım alanına sahiptir ve güney, batı ve doğu cephelerine hakim olması nedeniyle gündüz boyunca aydınlık bir yaşam alanı sunuyor.

Depreme dayanıklılık bilgileri de ilan metninde yer aldı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kayıtlarına göre bina, 6 Şubat depremlerinin ardından AZ HASARLI olarak tespit edilmiştir. Dairenin Yapı Kullanım İzin Belgesi (iskan) 1994 tarihli olarak kayıtlıdır. İhale 14 Ekim 2025 tarihinde saat 10:38'de başlayacak; teklifler esatis.uyap.gov.tr üzerinden, 2025/141 ESAS dosya numarası ile verilebilecek.

Seyhan Mürseloğlu: 673 m² Arsa İçinde Müstakil Yaşam Alanı

Seyhan Mürseloğlu Mahallesi'nde kayıtlı 673 m² büyüklüğündeki 'Kerpiç Ev ve Hefkere' vasıflı taşınmaz, üzerindeki betonarme yapılarla birlikte icradan satışa çıkarıldı. Taşınmazın kıymeti 1.246.000,00 TL olarak belirlendi.

Tapu kaydında eski tip bir yapı olarak görünen parselde yapılan yerinde incelemede, parsel üzerinde biri tek katlı yeni, diğeri iki katlı eski olmak üzere toplam 200 m² kapalı alana sahip iki adet betonarme yapı tespit edilmiştir. İlgililer ihale duyurusunu takip ederek teklif verebilirler.

Not: İhale ve teklif koşulları için ilan metni ve başvuru süreci esatis.uyap.gov.tr adresinden teyit edilmelidir.