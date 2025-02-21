Cuma Hutbesinde Sihir ve Büyü Uyarısı: 'Zulümdür ve Kul Hakkı İhlali'

Diyanet'ten cuma hutbesinde sihir ve büyü konularına dikkat çekildi, bu uygulamaların kul hakkı ihlali ve zulüm olduğu vurgulandı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:29
Cuma Hutbesinde Sihir ve Büyü Uyarısı: 'Zulümdür ve Kul Hakkı İhlali'

Cuma Hutbesinde Sihir ve Büyü Üzerine Uyarılar

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan cuma hutbesinde, ‘Sihir ve büyü yapmak ve yaptırmak, kul hakkı ihlalidir, zulümdür, Tevhid inancımızla ve tevekkül anlayışımızla bağdaşmayan çirkin bir tutum ve davranıştır.’ ifadesine yer verildi. Hutbe, Türkiye genelindeki camilerde okundu.

İnsanların Duygularını Sömüren İşlemlere Dikkat

Hutbede, zaman zaman sihir ve büyü yapanların yanı sıra bu uygulamalara maruz kalanların da olduğu vurgulandı. Dünyevi menfaatler uğruna insanların duygularını ve kazançlarını sömüren cinci, falcı, medyum, muskacı ve üfürükçü gibi kişilere dikkat çekildi.

Televizyon ve Dijital Medyaya Eleştiri

Birtakım televizyon kanalları ve dijital platformların bu tür kötü alışkanlıklara ortam sağladığı belirtilerek, İslam dinine göre sihir ve büyünün büyük günah olduğu vurgulandı. Peygamber Efendimizin, 'Allah'a şirk koşmak ve sihir yapmak gibi insanı helake götüren şeylerden kaçının.' uyarıları hatırlatıldı.

Cinlerle İlgili Bilgiler

Hutbede, cinlerin de insanlar gibi Allah'ın kulları olduğu ve cinlerin, Allah'a iman edenlerinin de etmeyenlerinin bulunduğu ifade edildi. Cinlerin gaybı bilemeyecekleri ve Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremeyecekleri açıklıkla belirtildi.

Kuran ve Dua ile Şifa Arayışı

Cenab-ı Hakk'ın, 'Biz, Kur'an'ı müminlere şifa ve rahmet olması için indirdik.' ifadesiyle Kur'an-ı Kerim'in okunması ve anlaşılmasının önemine değinildi. Ayrıca, Kur'an okumak ve dualarla Allah'a niyazda bulunmak önemsenerek, ferdi ve içtimai sıkıntıların çaresinin Kur'an'da bulunduğu vurgulandı.

Dinimizdeki Uygulamalara Dikkat

Hutbede, Kur'an ayetlerini veya duaları menfaat için kullanmanın dinimizde yeri olmadığı ifade edildi. Sihir ve büyü yapanların, sihirbaz, fal bakanların falcı, ve muska yazanların muska yazarı olarak adlandırıldığına dikkat çekildi.

Uyanık Olunması Gereken Hususlar

Dinin değerlerini ve insanların duygularını istismar edenlerle ilgili uyanık olunması gerektiği belirtilen hutbede, 'Kendi dertlerine deva olamayan hurafecilere asla aldanmayalım.' ifadesiyle dikkat çekildi. İslam inancında Rabbimize tevekkül

Sonuç

'Kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter' mesajıyla hutbe sona erdi.

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