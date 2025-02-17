Cumali Akman, Ankara'daki Terör Saldırısında Şehit Olmanın Yıldönümünde Anıldı

Şehit Cumali Akman'ın Anma Töreni

Ankara'da 2016 yılında yaşanan Merasim Sokak terör saldırısında şehit düşen Cumali Akman, Çankırı'daki Sarıbaba Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreni ile anıldı.

Dua ve Anma Programı

Törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve tüm şehitler için dua edildi. Okunan duaların ardından, şehit Akman'ın mezarına gül bırakıldı. Şehidin yakınları gözyaşları içerisinde anma etkinliğine katıldı.

Dernek Başkanı Açıklama Yaptı

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çankırı Şube Başkanı Yüksel Teke, etkinlikte yaptığı açıklamada, hain terör saldırısında 29 kişinin şehit olduğunu ve bunlar arasında Hava Astsubay Mehmet Koray Pınar, askeri sivil personel Mustafa Haliloğlu ve sivil işçi Cumali Akman'ın Çankırılı olduğunu ifade etti. Teke ayrıca, "Hain saldırıyı hiçbir zaman unutmadık. Dernek olarak tüm şehitlerimizin şehadet tarihlerinde kabirlerini ziyaret ediyoruz. Ailemizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz," dedi.

Katılımcılar ve Destek

Programda Çankırı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhaluk Longa, Çankırı Garnizon Komutanlığı ve Ankara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli ile vatandaşlar yer aldı. Teke, devlet yetkililerinin daima kendileriyle birlikte olduğunu vurgulayarak, "Unutmak mümkün değil. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Türk milletinin bu davaya sahip çıkmasını istiyoruz," şeklinde konuştu.

Ankara'da 2016'da Merasim Sokak'taki terör saldırısında şehit olan Cumali Akman, Çankırı'daki kabri başında anıldı.

Ankara'da 2016'da Merasim Sokak'taki terör saldırısında şehit olan Cumali Akman, Çankırı'daki kabri başında anıldı.