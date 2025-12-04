Cumayeri’de 'Doğal Olan Normal Doğum' Farkındalık Etkinliği

Normal Doğum Eylem Planı kapsamında bilgilendirme yapıldı

Normal Doğum Eylem Planı çerçevesinde, Cumayeri İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından "Doğal Olan Normal Doğum" temalı farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Program, Cumayeri Aile Sağlığı Merkezinde, Gebe Okulu Koordinatör Ebesi Nagehan Topaloğlu sunumuyla gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılara normal doğumun teşvik edilmesi, sezaryen oranlarının azaltılması ve anne-bebek sağlığının iyileştirilmesi amaçlı bilgilendirmeler yapıldı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında; normal doğumun önemi ve bebek açısından faydaları, anne sütü ve emzirmenin önemi, gebelikte beslenme, doğum süreci, doğum ağrısı ve ağrıyla baş etme yöntemleri, doğum çantasının hazırlanması, yenidoğan taramaları ve yenidoğan bakımı gibi konularda eğitim verildi.

Ayrıca etkinlikte anne ve baba adaylarına, gebelik planlayanlara ve gebe yakınlarına Gebe Okulu çalışmaları hakkında bilgi aktarılarak, katılımcılar Gebe Okulu’na davet edildi.

