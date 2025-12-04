Cumayeri’de 'Doğal Olan Normal Doğum' Farkındalık Etkinliği

Cumayeri’nde düzenlenen etkinlikte normal doğumun teşviki, sezaryen oranlarının azaltılması ve anne-bebek sağlığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 12:20
Cumayeri’de 'Doğal Olan Normal Doğum' Farkındalık Etkinliği

Cumayeri’de 'Doğal Olan Normal Doğum' Farkındalık Etkinliği

Normal Doğum Eylem Planı kapsamında bilgilendirme yapıldı

Normal Doğum Eylem Planı çerçevesinde, Cumayeri İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından "Doğal Olan Normal Doğum" temalı farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Program, Cumayeri Aile Sağlığı Merkezinde, Gebe Okulu Koordinatör Ebesi Nagehan Topaloğlu sunumuyla gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılara normal doğumun teşvik edilmesi, sezaryen oranlarının azaltılması ve anne-bebek sağlığının iyileştirilmesi amaçlı bilgilendirmeler yapıldı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında; normal doğumun önemi ve bebek açısından faydaları, anne sütü ve emzirmenin önemi, gebelikte beslenme, doğum süreci, doğum ağrısı ve ağrıyla baş etme yöntemleri, doğum çantasının hazırlanması, yenidoğan taramaları ve yenidoğan bakımı gibi konularda eğitim verildi.

Ayrıca etkinlikte anne ve baba adaylarına, gebelik planlayanlara ve gebe yakınlarına Gebe Okulu çalışmaları hakkında bilgi aktarılarak, katılımcılar Gebe Okulu’na davet edildi.

DÜZCE’DE NORMAL DOĞUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA, CUMAYERİ İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TARAFINDAN...

DÜZCE’DE NORMAL DOĞUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA, CUMAYERİ İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TARAFINDAN “DOĞAL OLAN NORMAL DOĞUM” TEMALI FARKINDALIK ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

DÜZCE’DE NORMAL DOĞUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA, CUMAYERİ İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TARAFINDAN...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Talas'ta Kültür ve Sanata Yeni Dokunuşlar: Osmanlı Kültür Sokağı İncelemesi
2
İstanbul'da restoranda askeri üniforma ile servis yapanlar tutuklandı
3
Aliağa Körfezi Mavi Dönüşüm Projesi tanıtıldı: 4 tona yakın hayalet ağ hedefi
4
Balıkesir'den Akıllı Takip Desteği: Alzheimer, Demans ve Otizmli Bireylere Güvenlik
5
Söke'de Otomobil Takla Attı — 1 Kişi Yaralandı
6
USIP Resmen 'Donald J. Trump Barış Enstitüsü' Oldu
7
Cumayeri’de 'Doğal Olan Normal Doğum' Farkındalık Etkinliği

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi