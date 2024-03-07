Cumhur İttifakı İBB başkan adayı Murat Kurum'dan kadınlara müjde: Tüm kadın girişimcilerimize 100 bin lira hibe vereceğiz

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Eşsiz Şehir Eşsiz İstanbul" programında sunduğu projelerle dikkat çekti. İstanbul için sosyal belediyecilik devrimi yapacaklarını belirten Kurum, projelerini açıkladı. İşte Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:





1. Risksiz İstanbul: İstanbul'u depreme dirençli hale getireceklerini belirten Kurum, Risksiz İstanbul projesiyle şehri depreme karşı güvenli hale getireceklerini ifade etti.

2. Ulaşımda Çözümler: İstanbul'da ulaşım sorunlarına değinen Kurum, ulaşımda yaşanan sıkıntıları çözmek için çeşitli projeleri hayata geçireceklerini vurguladı. Aile kartla 0-6 yaş arası çocuğu olan annelere ve babalara ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

3. Eğitim Desteği: Üniversite öğrencilerine her yıl artan oranda eğitim desteği sağlanacağını belirten Kurum, bu yıl 10 bin TL olmak üzere destek vereceklerini açıkladı.

4. Kadın Girişimcilere Hibe: Kadın girişimcilere 100 bin TL hibe verileceğini ifade eden Kurum, kadın istihdamını artırmak ve kadınların ekonomik olarak güçlenmesini sağlamak amacıyla projelerini paylaştı.

5. Sosyal Yardımların Artırılması: İstanbul'da yaşayanlara yönelik sosyal yardımları çeşitlendireceklerini ve artıracaklarını belirten Kurum, haksız yere işlerinden edilen emekçilere işlerine geri dönmeleri için destek vereceklerini açıkladı.

6. Gençlere Destek: İstanbul'daki gençlere yönelik bir dizi projeyi hayata geçireceklerini belirten Kurum, iş kuran gençlere 100 bin TL hibe verileceğini ve gençlere yönelik çeşitli istihdam projelerini hayata geçireceklerini söyledi.

7. Emeklilere Destek: Yaşlı ve engelliler için yaşlı ve engelli yaşam merkezleri kuracaklarını belirten Kurum, emeklilere her ay 2.500 TL destek ödemesi yapacaklarını duyurdu.

8. Engellilere Yönelik Projeler: Engellilere yönelik çeşitli projeleri hayata geçireceklerini belirten Kurum, İBB Özel Eğitim Kampüsü'nün açılacağını ve engelsiz yaşam merkezlerinin sayısını artıracaklarını söyledi.

9. Kültür, Sanat ve Turizm: İstanbul'un kültürel planlamasını yapacaklarını ifade eden Kurum, İstanbul'un turizm potansiyelini artıracaklarını ve genç sanatçılara destek vereceklerini açıkladı. İstanbul'un müze şehri olması için çeşitli projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

10. İstanbul Kent Müzesi ve Diğer Müzeler: İstanbul'a İstanbul Kent Müzesi, Yenikapı Arkeoloji Müzesi, Haliç Bilim Merkezi ve Müzesi gibi yeni müzeler kazandıracaklarını söyleyen Kurum, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için çeşitli projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

11. İstanbul Turizm Şurası ve Festivaller: İstanbul Turizm Şurası'nı düzenleyeceklerini ve uluslararası İstanbul Boğazı Festivali'ni düzenleyerek şehri dünyanın popüler destinasyonlarından biri yapacaklarını açıkladı.

12. Su Tarifesi ve Temiz Su: İstanbul'a özel su tarifeleri ile adil su yönetimi sağlayacaklarını bel

irten Kurum, İstanbul'un musluklarından temiz su içileceğini vurguladı.

13. İSMEK ve Meslek Edindirme: İstanbul'a özgü İSMEK'in özüne dönüleceğini ifade eden Kurum, meslek edindirme kursları ile İstanbul'da meslek sahibi olmak isteyen herkese destek vereceklerini açıkladı.

Bu açıklamalar, Murat Kurum'un İstanbul için planladığı geniş kapsamlı projelerin sadece bir özeti niteliğindedir. Kurum'un açıklamaları, İstanbul'un çeşitli alanlarda kalkınması ve yaşam kalitesinin artırılması amacına yönelik kapsamlı bir vizyonu yansıtmaktadır.