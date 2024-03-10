Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Kurum: "Gecemiz ve Gündüzümüz Artık İstanbul'a Ait"

Murat Kurum: "İstanbul'un Geleceği İçin Dur Diyeceğiz"

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 3 blok ve 73 dairenin anahtar teslim töreninde halka seslendi. Kurum, seçime 20 gün kala İstanbul'un kaderini belirleyeceklerini belirtti.

"Reklam Belediyeciliği Değil, Gerçek Belediyecilik"

Üsküdar'ın Yavuztürk Mahallesi'nin "Reklam belediyeciliği değil, gerçek belediyecilik" istediğini söyleyen Murat Kurum, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın kazanacağını ve Üsküdar'ın kendisine destan yazacağını ifade etti. Mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, 100 bin konut vaadinden sadece 5 binini gerçekleştirebildiklerini belirtti.

İBB Başkanı İmamoğlu'na Tepki: "Dil Sürçmelerimizden Medet Umuyor"

Kurum, İstanbul'un trafik sorununu çözemeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. Sosyal medyada kendilerine laf yetiştirmeye çalışan İmamoğlu'nu yalancılıkla suçlayan Kurum, 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un sorunlarını çözeceklerini ve vaatlerini yerine getireceklerini söyledi.

"İstanbul'un Gece Gündüz Sorunlarıyla İlgileneceğiz"

Murat Kurum, 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un gece gündüz demeden sorunlarını çözeceklerini belirterek, "Bu kardeşiniz İstanbul’un bütün sorunlarını teker teker çözecek" dedi. Törene katılan AK Parti ve MHP ilçe başkanlarıyla vatandaşlar da Kurum'a destek verdi.