Cumhurbaşkanı Avn: Lübnan'ın Kurtuluşu 'Tek Ordu, Tek Devlet' ile Mümkün

Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan'ın kurtuluşunun yalnızca tek bir ordu, tek bir devlet ve anayasal kurumlarla sağlanabileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 17:56
Cumhurbaşkanı Avn: Lübnan'ın Kurtuluşu 'Tek Ordu, Tek Devlet' ile Mümkün

Cumhurbaşkanı Avn: Lübnan'ın Kurtuluşu 'Tek Ordu, Tek Devlet' ile Mümkün

Avn, Hizbullah liderlerinin öldürülmesinin yıldönümünde ulusal birlik çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin kurtuluşunun yalnızca tek bir ordu, tek bir devlet ve anayasal kurumların güçlendirilmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Avn, Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ile Haşim Safiyuddin'in İsrail saldırılarında öldürülmesinin 1. yılı münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada bu mesajı paylaştı.

Açıklamada, geçen ay alınan 'silahların devlet elinde toplanması' kararına atıfla 'tek devlet ve tek ordu' vurgusu yoğun biçimde yer aldı.

Avn, Lübnan halkının fedakarlıklarının korunmasının ancak 'tek, güçlü ve adil devlet' etrafında birleşmekle mümkün olacağını kaydederek, 'Lübnan'ı tehdit eden güvenlik, siyasi ve ekonomik tehditlerden korunmanın ancak ulusal mutabakat, bölünmeden uzaklaşma ve meşruiyetin tek sahibi olan Lübnan devleti çatısı altında birleşmeyle mümkün olduğunu' vurguladı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, 'Bu elim olayın (Hizbullah liderlerinin öldürülmesi), birlik olmaya ve Lübnan'ın kurtuluşunun ancak tek bir devlet, tek bir ordu ve anayasal kurumlarla mümkün olduğuna dair inancın güçlendiği bir an olmasını umuyorum.' ifadelerini kullandı.

İsrail'in, 27 Eylül 2024'te Beyrut'un güney banliyösüne düzenlediği ağır bombardımanda Hizbullah lideri Nasrallah, 3 Ekim'deki saldırısında da halefi Safiyuddin hayatını kaybetmişti.

Lübnan Bakanlar Kurulu, 5 Ağustos'ta Hizbullah'ınkiler dahil ülkedeki tüm silahların devletin tekelinde toplanması kararını kabul etmiş; orduya 2025 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere bir plan hazırlama görevi vermişti.

Buna karşın Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail Lübnan topraklarından tamamen çekilmedikçe, saldırılarını durdurmadıkça, esirleri serbest bırakmadıkça ve yeniden imara başlanmadıkça Hizbullah'ın silahlarını teslim etmeyeceğini defalarca vurgulamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas Gemerek'te İki Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı
2
Edirne'de 6 Ton İpsala Pirinciyle Dev Pilav Festivalde Dağıtıldı
3
Kosova Barış Gücü Operasyonel İhtiyat Taburu Priştine'ye Ulaştı
4
Sancaktepe'de Akraba Kavgası: Yaralanan Fırat Hışır Hastanede Yaşamını Yitirdi
5
Ünye'de Kaza: Hafif Ticari Araç Bisikletteki 13 Yaşındaki Çocuğa Çarptı
6
Bahçelievler'de Minibüs-Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı
7
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı