Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 Milyon 840 Bin Vatandaşa Evde Sağlık Hizmeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık alanında önemli bir gelişmeyi duyurdu. Yapmış olduğu açıklamada, bugün tam 2 milyon 840 binin üzerinde vatandaşımıza evde sağlık hizmeti verildiğini belirtti. Bu hizmetin, sağlık sisteminin erişilebilirliğini artırma yönünde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Evde Sağlık Hizmetleri Önemi

Evde sağlık hizmetlerinin, özellikle kronik hastalığı olan bireyler ve yaşlılar için büyük bir kolaylık sağladığını ifade eden Erdoğan, sağlık hizmetlerinin her bireye ulaşmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Bu hizmetlerin yaygınlaştırılmasıyla birlikte, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişim imkanı bulduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı, her bireyin sağlığının değerli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.