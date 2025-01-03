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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Aralık Ayı İhracatında Yeni Rekor Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı Aralık ayında ihracatın %2,2 artışla 23,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Aralık Ayı İhracatında Yeni Rekor Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İhracat Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı Aralık ayında Türkiye'nin ihracatında önemli bir artış yaşandığını duyurdu. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "2024 yılı Aralık ayında ihracatımız yüzde 2,2 artışla 23,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece aralık ayı ihracat rekorunu kırdık" ifadelerini kullandı.

İhracatın Önemi ve Hedefler

Bu artış, Türkiye'nin ekonomik büyümesine önemli bir katkı sağlarken, ihracatçılara da moral oldu. Ülkenin dış ticaret başarısını güçlendirmek ve hedefleri ileriye taşımak için yapılan bu çalışmalar, uluslararası pazarlarda daha etkin olmayı hedefliyor.

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