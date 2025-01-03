Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 İhracat Rakamlarının Açıklanmasında Gelecek Hakkında Önemli Mesajlar Verdi

Başkan Erdoğan'dan Barış ve Dayanışma Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'nda dikkat çeken ifadelerle gündeme geldi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte katılımcılara seslenen Erdoğan, “2024'ün son haftalarında Suriye'ye doğan özgürlük ve adalet güneşinin, 2025 senesinde savaş uçaklarının kararttığı Gazze semalarında da sökün etmesini yürekten temenni ediyoruz.” dedi.

Konuşmasında, iş dünyası ve dost halkların yeni yılını kutlayan Erdoğan, ayrıca “Rabb'im bizleri Ramazan-ı Şerif'e de sağlık ve afiyetle kavuştursun” ifadelerini kullandı. Türk milletinin zorluklarla geçen bir yılı geride bıraktığını belirten Erdoğan, “15 aydır devam eden ve 50 bin masumun hayatına mal olan Gazze mezalimi, içimizde büyük bir yara olarak kanamaya devam etti.” şeklinde konuştu.

Filistinli Kardeşlere Destek ve Ticareti Durduran Tek Ülke Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çeşitli kanallardan gönderdiği 100 bin ton insani yardımla Gazze halkına destek vermeye çalıştığını dile getirerek, “İsrail'le ticari işlemleri tamamen durduran tek ülke yine Türkiye olmuştur.” dedi. Türkiye, Filistin Devleti'nin daha fazla tanınması için diplomatik adımlar atmaya devam ettiğini vurguladı.

Erdoğan, ayrıca Filistin Serbest Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesi üzerinde durarak, “Bu anlayışla katliamların bir an önce durması ve kalıcı barışa giden yolun önünün açılması için yoğun gayret sarf ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Tutumu ve Gelecek Umutları

Erdoğan, dünya genelinde artan savaşların ve katliamların önüne geçmek için hükümet olarak yaptıkları çalışmalara destek veren iş dünyasına teşekkür etti. Konuşmasının devamında, “Tarih haklılığımızı teyit edecek, Türkiye'nin adaletten, barıştan ve merhametten yana olan tavrının isabetli olduğunu görecektir.” dedi.

Erdoğan, bu çabaların önümüzdeki dönemde olumlu sonuçlar vereceğini ümit ettiğini de sözlerine ekledi. Gelişmelerin takipçisi olacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'na katılarak konuşma yaptı.