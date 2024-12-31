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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024'teki Başarıları ve Hedefleri Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024'teki hizmetleri, başarıları ve sürdürülen projeleri sosyal medya üzerinden değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 22:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024'teki Başarıları ve Hedefleri Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılına dair kazanımları ve başlatılan projeleri sosyal medya hesabından değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye'nin birçok alandaki ilerlemesini ve gelecekteki hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Eğitim ve Destek Programları

Erdoğan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 538 bin 968 özel gereksinimli çocuğa destek eğitimi verdiklerini belirtti. Toplamda 32,5 milyar lira eğitim ödemesi yaptıklarını aktaran Cumhurbaşkanı, öğrenci taşıma uygulaması kapsamında 1 milyon 146 bin öğrenciye hizmet sağladıklarını ifade etti.

Uluslararası İlişkiler ve Terörle Mücadele

Yurt dışına birçok üst düzey ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 3 bin 46 teröristi etkisiz hale getirdiklerini kaydetti. Erdoğan, ayrıca 7’si kırmızı, 4’ü turuncu, 2’si sarı, 27’si gri kategorilerde olmak üzere toplam 40 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekonomi ve Sosyal Politikalar

2023 yılında cari işlemler açığını 40,4 milyar dolardan 7,7 milyar dolara düşürdüklerini belirten Erdoğan, elektrik tarifelerinde yaklaşık yüzde 60 oranında sübvansiyon uygulandığını vurguladı. Bu sayede 175,5 milyar liranın halkın cebinde kaldığını söyledi.

Türkiye genelinde 12 bin 380 derslikli 851 eğitim binası inşa ettiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı, diğer bir yandan CİMER’e yapılan başvuruların 4 milyon 590 bin olduğunu da sözlerine ekledi.

Kültürel Projeler ve Sosyal Destekler

Türkiye Markası Projesi ile ülkenin uluslararası alanda kültürel ve ekonomik başarılarını tanıtmak için çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Erdoğan, 350 binden fazla çocuğun Gezen Sinema Projesi kapsamında sinema ile buluştuğunu açıkladı.

Yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 3,2 büyüme kaydettiklerini belirten Erdoğan, ilaç sektöründe 1,8 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Gelecek Hedefleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde verilen hizmetlerin ve projelerin devam edeceğini açıklayarak, Türkiye'nin tüm alanlarda daha da güçlü hale geleceğine inandığını sözlerine ekledi.

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