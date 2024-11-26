Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 Türkiye’sinde 28 Şubat’a Geçit Yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada 2024 Türkiye'sinde 28 Şubat dönemini yeniden canlandırmaya çalışanlara karşı kararlılığını dile getirdi. Erdoğan, bu tür girişimlere göz yummayacaklarını ve böyle bir atmosferin oluşmasına asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Erdoğan’ın bu ifadeleri, ülkenin siyasi atmosferini etkileyecek önemli bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin geçmişte yaşadığı olumsuz deneyimlerden ders alınması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, demokratik değerlere sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.