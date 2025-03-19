Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 İçin Kırsal Kalkınma Desteğini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kırsal Kalkınma Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurumlar ile kuruluşlardan alınacak kredi ve eş finansman desteğiyle 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceklerini duyurdu. Bu açıklama, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların ekonomik refahını artırmayı hedefleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kırsal Kalkınma İçin Yeni Fırsatlar

Erdoğan, kırsal kalkınma projelerinin desteklenmesinin tarım ve kırsal alanların gelişimi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla tayin edilen bu bütçenin, yerel ekonomilere büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Uluslararası Destek ve İşbirliği

Bu mali destek ile birlikte, uluslararası finansman kaynaklarının da harekete geçirilmesi, projelerin çeşitlenmesini ve büyümesini mümkün kılacak. Kırsal alanların geliştirilmesi için yapılacak olan bu yatırımlar, aynı zamanda istihdam olanaklarını da artıracak.